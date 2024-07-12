Muş\'ta 2024 Yılı Üçüncü Dönem Toplantısı Yapıldı

Politika

Muş'ta, İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı üçüncü dönem toplantısı tüm kurumların katılımı ile yapıldı.

Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin kentte gerçekleştirilen yatırımlar olduğunu ifade eden Vali Çakır, "Muş'ta çalışma sezonu ile birlikte bazı projelerimiz de kısa sürede başlayacak. İlimiz bir tarım ve hayvancılık kenti. O anlamda da son derece başarılı bir sezon geçiriyoruz. Çok güzel bir rekolte var. Muş'ta 2024 yılında toplam 375 projemiz mevcut. Bu projelerden şu ana kadar tamamlanan proje sayısı 17, devam eden proje sayısı ise 105'dir. İhale aşamasında olan proje sayımız 238, henüz başlamayan projemizin sayı 15'tir. Bu projelerimizin toplam para tutarı 16 milyar 357 milyon 167 liradır" dedi. - MUŞ