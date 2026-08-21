Muş'ta Malazgirt Zaferi Hazırlıkları - Son Dakika
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Muş'ta Malazgirt Zaferi Hazırlıkları

Muş\'ta Malazgirt Zaferi Hazırlıkları
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Bulanık'ta, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında Bulanık ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Etkinliklerin koordinasyonu, ulaşım, güvenlik tedbirleri, altyapı ve organizasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıda, kurumlar, siyasi teşkilatlar ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Koşansu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Bulanıklılar'ın her yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağladığını belirtti. Bu yıl da ilçeden güçlü bir katılım beklediklerini ifade eden Koşansu, Bulanık'ın Malazgirt Zaferi kutlamalarına geçmiş yıllarda olduğu gibi destek vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muş'ta Malazgirt Zaferi Hazırlıkları - Son Dakika

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