Musa Küçük'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Musa Küçük'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

Musa Küçük\'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu
04.07.2026 16:02
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MHP Milletvekili Musa Küçük, Terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası olduğunu belirtti.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası haline geldiğini belirterek, "Allah Diyarbakırlı hemşehrilerimizden razı olsun. Gördük ki, meseleyi anladılar, özümsediler ve bu meseleye sahip çıkıyorlar" dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asılan Devlet Bahçeli posterleri önünde basın açıklaması yaptı. MHP Milletvekili Musa Küçük, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle Eğil İlçe Kongresi için Diyarbakır'da bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın gövdesini koyarak başlattığı Terörsüz Türkiye projesi, Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi ile ete kemiğe bürünmüş ve devlet politikası olmuştur. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımayanlar ve Devlet Bahçeli'yi bilmeyenler, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin bu siyasetin altında kalacağını, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin yerle bir olacağını hesap edenleri, bugün itibariyle görüyoruz. Allah Diyarbakırlı hemşehrilerimizden razı olsun, bölge insanımızdan razı olsun. Bu meseleye sahip çıkmış, özümsemiş ve genel başkanımızın hiçbir hesap kitap yapmadan, hiçbir sandık hesabı yapmadan ülkesi için, milleti için ne kadar büyük bir sorumluluğu üstlendiğini görmüş oluyoruz. Bugün Diyarbakır'da bizi sevindiren olay, bölge insanımızın bu meseleye sahip çıkması ve bu siyaset arkasında durması. Biz Diyarbakırlısıyla, İzmirlisiyle, Gümüşhanelisiyle bu milletin şerefli mensuplarıyız. Hiçbir ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, bu milletin birlikte dün nasıl büyük işler yaptıysa bugün de bunlara hazırlıklı olduğunu ve özellikle İsrail'in bu bölgede kardeş kanı akıtacak siyasetini yerle bir ederek, bölgesel güç olduğuna şahitlik ediyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye içeride birliğini sağlamış, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye. Bundan dolayı da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve liderimizin attığı adımların sonuna kadar arkasındayız. Siyasetinin arkasındayız. Allah Diyarbakırlı hemşerilerimizden razı olsun. Gördük ki, meseleyi anladılar, özümsediler ve bu meseleye sahip çıkıyorlar. İnşallah bundan sonra kazanan Diyarbakır olacak. Kazanan huzur olacak. Kazanan kardeşlik olacak, kazanan Türkiye olacak diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Musa Küçük'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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