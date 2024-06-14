MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su'yu emeklilik haberi üzerine ziyaret etti. Bozkuş, Vali Su'ya teşekkür ederek, onun Diyarbakır'a yaptığı hizmetlerin takdirle karşılandığını belirtti.

14.06.2024 08:55
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun 25 Haziran 2024'te yaş haddinden emekli olacağından ötürü MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Bozkuş, Vali Su'nun emekliliğinden ötürü üzgün olduklarını belirterek, "Valimizin memleketimize yapmış olduğu hizmet ve eserlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Valimizin Sivil Toplum Kuruluşlarına, derneklere vermiş olduğu değer, bizlere ve halkımıza vermiş olduğu kıymet, mütevazilik ve alçak gönüllülüğüyle bir mülki amirinden öte bizler için bir ağabey olmuştur. Her zaman da bizler için ağabey kalacaktır. Memleketimiz için her daim gece gündüz demeden emek sarf etmiştir. Kendilerine memleketimiz için vermiş olduğu emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakırlıların gönlünde farklı bir yeri olduğunu buradan belirtmek istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
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