MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin\'den seçim sonrası açıklama

Politika

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinin sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni dönemin demokrasimize ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamasını umut ediyor, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte 6 Şubat depremlerinden büyük yara almış şehrimizin yeni dönemde daha güzelleşeceğini, daha huzurlu ve gelişmiş olacağını temenni ediyorum" dedi.

MÜSİAD olarak seçimsiz geçecek 4 yılda ana odaklarının ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inandıklarını ifade eden Akçin, "Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para politikasının yanı sıra, bu dönemde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için Orta Vadeli Planda belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bizler MÜSİAD'lı iş adamları olarak önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyor, 'Bir ve beraber önümüzdeki bu dönemi en verimli şekilde geçireceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA