Müslüm Sarı: CHP İçin Üzücü Durum

CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü. Görüşmenin ardından eski CHP Milletvekili Müslüm Sarı, konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların büyümemesi için çaba gösterdiklerini belirten Sarı, "Kılıçdaroğlu üzgün. Bu görüntülerin ortaya çıkmasını kimse arzu etmiyor. Bizler de arzu etmiyoruz, hepimiz çok üzüldük. Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik. O anda genel merkezin içinde bulunan yöneticilerimizle bir diyalog kuramadık. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP milletvekilleri partisine giremedi. Biz içeri girip aklıselim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla genel başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün. Böyle bir süreçte kendisiyle karşılıklı değerlendirme yaptık. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek. Bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek" dedi.

"Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz"

Parti Meclisi'nin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu aktaran Sarı, şunları söyledi:

"Parti Meclisi'ni bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Genel başkan da bayramdan sonra yani Parti Meclisi'nden önce genel merkezdeki kendi makamına gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinden takip edecek. Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede genel başkan, Özgür Bey'le de, diğer milletvekili arkadaşlarımızla da temas kuracaktır. Temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki bayram da bir fırsat. Bu süreçte kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz." - ANKARA