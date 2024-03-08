Mustafa Bozbey, Bursa\'da çevre düzeni, trafik ve tarım konularında çözümlerini anlattı

BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin; çevre düzeninin planlanması, trafiğinin azaltılması, tarımının geliştirilip çiftçisinin kalkındırılmasıyla ilgili çözümlerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'yı bilen Başkan geliyor. Kentin her sokağına hakim olan, tüm sorunlarını bilen ve bunlara çözüm üreten Başkan 1 Nisan'da geliyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart 2023 yerel seçimleri çerçevesinde kentin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ziyaretinin ardından Bursalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Ticaret Odası ve Tarım Kooperatifleri Birliği yönetimi ve üyeleriyle buluşan Bozbey, önemli mesajlar verdi.
Bursa'nın her bir noktasına hakim olduğunu vurgulayan Bozbey, "Şehri bilen ve tanıyan Başkan geliyor. Bursa'yı çok iyi biliyor ve tanıyorum. Bursa'ya şehri bilen Başkan gerek. Her sokağına her caddesine hakim, buralardaki sorunları analiz eden ve çözümler üreten biri olarak 'Bursa'yı bilen Başkan geliyor' diyorum." dedi.
"Üst ve alt ölçekli planlar şehri yaşatacak"
BUSİAD buluşmasında, sanayi bölgeleri dahil olmak üzere şehir yapılaşmasının yoğun olduğu bölgelerden geçen fay sistemi üzerinden çevre planlamasının önemine dikkat çeken Bozbey, kentin 1998 yılında Erdem Saker'in Belediye Başkanlığı döneminden kalan çevre düzeni planıyla yönetildiğini söyledi. Şehirdeki pek çok tesisin yanlış yere yapılanmasının sebebini ise 2011 yılında çevre düzeni planının yapılmamasına bağlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, "Üst ve alt ölçekli çevre düzeni planının oluşturulması ve bütünü kapsayacak şekilde şehrin anayasası haline getirilmesi gerekiyor. Göreve gelir gelmez, Bursa Kent Anayasası'nı başlatacağız. Akademik Odalar Kurulu ile katılımcı bir anlayışla yapılacak üst ve alt ölçekli planlar Bursa'yı yaşanabilir hale getirecek." dedi.
"Vatandaşı toplu taşımaya teşvik etmeliyiz"
Bursa'nın kanayan yarası trafik probleminin çözüm aşamasının yol yapımından ziyade vatandaşların raylı sisteme yönlendirilmesinden geçtiğini belirten Bozbey, "Ne kadar yol yaparsanız yapın, vatandaşları raylı sisteme yönlendiremez ve özel araç kullanımını azaltacak planlamalar yapamazsanız trafik sorununu aşamazsınız" diyerek metrobüs ve tramvay gibi metro sistemlerinin 10 yıllık süreç zarfında tamamlanma aşamasıyla sorunun kökten çözüme ulaşacağını belirtti. Metro sistem maliyetlerinin çıkarıldığını ve belediyenin israf ve fuzuli giderlerinin kaldırılmasıyla maliyetin büyük bir kısmının karşılanabileceğini de açıklayan Bozbey, "Metroyu diğer hatlarla entegre hale getirmemiz ve vatandaşı yeni ulaşım çözümleriyle toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeliyiz" diye konuştu.
"Tarım A.Ş'nin yeniden yapılandırılması gerek"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifleri ziyaretlerinde ise tarım topraklarının yavaş yavaş kaybediliyor olmasından dert yanan ilgili yetkililere, hayata geçirecekleri tarımı geliştirme ve çiftçiyi destekleme programlarından bahsetti. Tarım ile ilgili kooperatiflerin bir arada olması gerektiğini savunan Bozbey, "Köy-ilçe-il-merkez kooperatif sistemi, ihracatla ilgili ihtiyaç duyulan her talebi kapsayarak toprak analizlerine uygun ürün çeşitliliği sağlıyor. Bu uygulamayı hayata geçirmek gerekiyor. Çiftçi destekleme programını kooperatiflerle birlikte uygulamak ve Tarım A.Ş'yi yeniden yapılandırmak gerekiyor. 17 ziraat odasının başkanlarıyla birlikte ekilebilir araziyi çoğaltacak, ürün rekoltesini yükseltecek ve çiftçiye destek verecek planı uygulamak hedeflerimizden biri." dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mustafa Bozbey, Bursa'da çevre düzeni, trafik ve tarım konularında çözümlerini anlattı - Son Dakika
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