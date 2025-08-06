Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, Samsun eski Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Demir'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Samsun Milletvekilliği ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Sayın Mustafa Demir'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir'in, millet ve ülke için büyük hizmetler yapan, çalışkanlığı ve dava adamlığı ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir isim olduğunu kaydeden Duran, "Sayın Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA