Mustafa Geyikçi Finike Belediye Başkanı olarak seçildi

Politika

31 Mart seçimlerinde ikinci kez CHP'den Finike Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Geyikçi, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Geyikçi, "Finike'de seçimlerin kazananının 'huzur ve güven' oldu" dedi.

Finike Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, vatandaşlar ile birlikte önce Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından Finike Belediye Hizmet Binası'na geçerek buradan vatandaşlara seslenen Mustafa Geyikçi, "Mazbatamızı aldık. İlçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu gururu bana ikinci kez yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da geçtiğimiz dönemde olduğu gibi vatandaşlarımızın takdirlerine layık olmaya ve ilçemizi modern bir geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Ara vermeden, durmadan, soluklanmadan ve yorulmadan Finike'nin en iyi hizmeti alması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Yerelden ulusala uzanan örnek bir belediyecilik göstereceğiz"

Yeni dönemde Finike'yi tarımıyla, turizmiyle ve ekonomisiyle güçlü bir kent haline getirmek için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Başkan Geyikçi, "İşçimiz için de çiftçimiz için de projelerimiz var. Turizmi geliştirecek de ticareti artıracak da projelerimiz var. Şimdi projelerimizi gerçekleştirme zamanı geldi. Çalışmalarımız ile yerelden ulusala uzanan örnek bir belediyecilik sunacağız. Antalya'nın 18 ilçesine ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yolumuz açık, yolumuz aydınlık"

Yeni dönemde yine Finike'yi şeffaflık ve dürüstlükle yönetmeye devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Geyikçi, "Ranta, talana, peşkeşe izin vermeden Finike'nin ve sizlerin çıkarlarını korumaya ve Finike'nin muhafızı olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Halkçı ve sosyal belediyecilikten ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gencimizle, emeklimizle, işçimizle, çiftçimizle Finike'de yaşayan 50 bin vatandaşımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık, yolumuz aydınlık" dedi. - ANTALYA