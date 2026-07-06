Mustafa Özkan AK Parti Adana İl Başkanlığına atandı - Son Dakika
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Mustafa Özkan AK Parti Adana İl Başkanlığına atandı

Mustafa Özkan AK Parti Adana İl Başkanlığına atandı
06.07.2026 15:13
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Mustafa Özkan, AK Parti Adana İl Başkanı olarak göreve başladı. Partililerce karşılanan Özkan, Erdoğan'a teşekkür ederek, teşkilatı güçlendirme ve Adana'nın sorunlarını çözme sözü verdi, 7/24 esasıyla çalışacağını belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mustafa Özkan, görevine başladı.

Özkan, parti binası önünde partililerce karşılandı.

Burada partililerin tebriklerini kabul eden Özkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda ilerleyeceklerini ifade eden Özkan, AK Parti teşkilatını güçlendirmek ve Adana'nın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Adana'yı karış karış gezeceklerini ifade eden Özkan, "Tüm hemşehrilerimizin gönlüne girmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağımıza şimdiden söz veriyorum. Kapımızın ve gönlümüzün herkese açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Özkan, eğer bir kırgınlık varsa bu kırgınlıkları gidermek için tüm tutum ve davranışları sergileyerek kocaman bir aile olacaklarını dile getirdi.

Aldıkları görevin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz, emanete sokak sokak gezerek sahip çıkacağız. Her gün, bir gün öncesinin çalışmalarını yapıp, her günün bir önceki günden daha iyi olması için mücadele göstereceğiz. Bugün aldığımız bu büyük görev, büyük bir sorumluluğun emanetidir. Bu emaneti dava şuuru, istişare kültürü, kardeşlik hukuku ve ortak akılla çok ileriye götüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizle birlikte olacağız."

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mustafa Özkan AK Parti Adana İl Başkanlığına atandı - Son Dakika

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