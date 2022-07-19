MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
Üye Girişi

MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI

19.07.2022 14:42

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi koşullarında aceleci yargılamalar olduğunu iddia ederek 'genel af' çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi koşullarında aceleci yargılamalar olduğunu iddia ederek 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Aksaray Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Bu çağrının siyasi olmadığını vurgulayan Sarıgül, "Bugün itibarıyla 47'nci ilimizde, af çağrımızı yeniliyorum. Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır. Pandemi koşulları ile online yargılamalar oldu. Aceleci yargılamalarla maalesef gözden kaçan bazı konuların olduğu yönünde duyumlarımız var. Özellikle cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne var. Bu doğan çocuklar, yaşamla buluşamadı. 10 binin üzerinde çocuk var. Bu çocukların yaşları ise 1 ila 10 yaş arası" dedi.

KYK borçları ile ilgili yapılan düzenlemeyi de olumlu bulduğunu ifade eden Sarıgül, "KYK ile alınan kararı son derece olumlu buluyorum. Evlatlarımız ve öğrencilerimiz bir nebze nefes almıştır. Borçların ise mutlaka burs olarak verilmesini lazım" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : 'Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir' Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : 'Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir' TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde 'af çağrısı'nı yineledi TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde 'af çağrısı'nı yineledi
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:44 Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:54:28. #1.11#
SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement