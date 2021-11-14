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Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu - Son Dakika

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu

14.11.2021 18:20

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı televizyon programında sunucunun kendisine sorduğu "Biden'den para alan muhalefet partisi kim?" sorusuna sinirlendi. Sarıgül, "Bu elbette ki biz değiliz, alan muhalefet partisi kimse çıksın söylesin" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu. Programda partisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Sarıgül, ABD'den para alan muhalefet partisi konusunda ise sinirlerine hakim olamadı.

"ALAN PARTİ KİMSE ÇIKIP SÖYLESİN"

Bağcı'nın "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Sarıgül, "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIDA BULUNMAK LAZIM"

Konuşmasına devam eden Sarıgül, "Burada yapılması gereken, muhalefet partilerine çağrıda bulunularak, "Bu ABD kimi işaret ettiyse lütfen söylesin" denilmesi lazım. Ama TDP, Amerika'dan hesap soracak. Biz ABD'den para alan bir parti değiliz, hangi parti destek alıyorsa çıksın söylesin" dedi.

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu - Son Dakika
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