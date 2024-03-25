Mustafa Savaş, İncirliova'da mahalle mitingi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Savaş, İncirliova'da mahalle mitingi yaptı

Mustafa Savaş, İncirliova\'da mahalle mitingi yaptı

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Acarlar Mahallesinde vatandaşlara seslenerek, 31 Mart akşamı İncirliova'da yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını belirtti. Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar'a hizmet etmediğini ve yolsuzluklarla anıldığını iddia etti. Ayrıca, seçilmesi halinde büyük bir meyve sebze hali yapacağını söyledi. İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya da destek istedi.

25.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde mahalle mitingi yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Savaş, Acarlar Mahallesinde vatandaşlara seslendi, 31 Mart akşamı İncirliova'da yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar'a hizmet etmediğini öne süren Savaş, Çerçioğlu'nun adının yolsuzluklarla anıldığını savundu.

Savaş, Çerçioğlu'nun mahalleye meyve sebze hali yapılacağı sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, seçilmesi halinde büyük bir hal yapacağını kaydetti.

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya da konuşmasında destek istedi.

Kaynak: AA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Aytekin Kaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Savaş, İncirliova'da mahalle mitingi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Savaş, İncirliova'da mahalle mitingi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement