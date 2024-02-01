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Mustafa Yaman, Karayolları personelini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Mustafa Yaman, Karayolları personelini ziyaret etti

Mustafa Yaman, Karayolları personelini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu. Yaman, çalışanlarla kahvaltıda bir araya gelerek kent ile ilgili projelerini aktardı. Bilecik'i tüm paydaşlarıyla yönetmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yaman, 'yaparız' anlayışıyla hizmet veren bir belediyeyi halkla buluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

01.02.2024 13:55
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Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, Karayolları çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, personele kente ilişkin projelerini aktardıklarını kaydetti.

Bilecik'i tüm paydaşlarıyla yönetmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yaman, "Söz hakkını halkımıza vermeye kararlıyız. 'Bakarız' değil, 'yaparız' anlayışıyla hizmet veren bir belediyeyi halkımızla tekrar buluşturmaya hazırız, kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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