Müzakere Beklentisi Yok - Son Dakika
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Müzakere Beklentisi Yok

Müzakere Beklentisi Yok
16.07.2026 16:44
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Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerin yakın vadede başlaması için bir beklenti olmadığını duyurdu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Müzakere sürecine yeniden başlama konusunda yakın vadede bir beklenti yok ve biz de böyle bir beklenti görmüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettar" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "Müzakere sürecine yeniden başlama konusunda yakın vadede bir beklenti yok ve biz de böyle bir beklenti görmüyoruz" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın Ukrayna konusunda barış müzakerelerine açık olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna yönetiminin, çözüme ulaşılması için hangi kararları alması gerektiğini çok iyi bildiğini ifade eden Peskov, "Kiev yönetiminin yapısındaki değişiklikler, özellikle kabinedeki görev değişiklikleri, Rusya açısından bir önem taşımıyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın İran ile Ukrayna konusundaki gelişmeler arasında benzerlik kurulmasını doğru bulmadığını aktaran Peskov, her çatışmanın kendine özgü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına yönelik katkılarına değinen Peskov, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettar" dedi.

"Rusya ekonomisinin büyüme hızı yeterli değil"

Rusya'nın mevcut ekonomik durumunun genel olarak istikrarlı olduğunu ve yaşanan sıkıntıların kritik düzeyde olmadığını savunan Peskov, "Rusya ekonomisinin büyüme hızı yeterli değil ancak küresel ekonominin genel durumu da kötü. Rusya bu durumdan izole değil. Putin, Rusya ekonomisindeki gelişmeleri düzenli olarak hükümetle değerlendiriyor. Yetkililer, ekonomiyi dengelemek ve durumu iyileştirmek için neler yapılması gerektiğinin farkında" dedi.

Rusya ile Körfez ülkelerinin, bölgede dünya ekonomisi açısından sonuçlar doğurabilecek yeni bir tırmanış yaşandığı konusunda hemfikir olduğunu aktaran Peskov, "Birçok çatışma, ABD'de sıkça kullanılan ifadeyle bir 'anlaşma' yapılarak çözülemez, bunlar uzun, karmaşık ve çok boyutlu çözüm süreçleri gerektirir" dedi.

"Rusya, İranlı yetkililerle temaslarını sürdürüyor"

Rusya'nın İranlı yetkililerle temaslarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, "İran şu ana kadar Putin ile telefon görüşmesi yapılmasını talep etmedi" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Politika, Kremlin, Dünya, Son Dakika

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