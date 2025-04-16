Müzakere Yeri Roma Olacak - Son Dakika
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Politika

Müzakere Yeri Roma Olacak

İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu Roma'da gerçekleştirilecek.

16.04.2025 23:18
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile cumartesi günü yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yapacak ülke hakkında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar karşı taraftan müzakerelerin yerinin değiştirilmesine dair yeni bir talep almadık. İkinci turun görüşme yeri olarak Roma belirlendi" dedi.

ABD-İran arasında cumartesi günü yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turunun yeri belli oldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar karşı taraftan müzakerelerin yerinin değiştirilmesine dair yeni bir talep almadık. İkinci turun görüşme yeri Roma olarak belirlendi" dedi.

Garibabadi, müzakerelerin yapılacağı yerin tartışılmasının içeriğe kıyasla önemsiz olduğunu belirterek, "Bu tür konular genellikle teknik sebeplerle, taraflardan birinin talebiyle ya da lojistik ve destekle ilgili ihtiyaçlardan dolayı gündeme gelir. Başlangıçta Umman'ın görüşmelerin sabit yeri olması planlanmıştı ancak ardından Roma konusu gündeme geldi. İran tarafı bu konuya özel bir hassasiyet göstermedi. Biz esas olarak içeriğe ve asıl işe odaklanmalıyız ve gereksiz ayrıntılarla zaman kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

"Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak"

Müzakerelerde iki taraf için mesafenin eşit olmasının önemli olduğunu vurgulayan Garibabadi, "Karşı tarafın müzakere yerini değiştirme talebiyle bir ya da iki kez karşılaştığımızda her ne kadar bir istikrarın olması daha iyi olsa da kabul ettik. Önemli olan bu görüşmenin nerede yapıldığından çok, iki taraf için de mesafenin eşit olmasıdır. Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak ve bu tür hususlar da dikkate alınıyor" ifadelerini kullandı.

Müzakereler nerede yapılırsa yapılsın Umman'ın arabulucu ülke olacağını söyleyen Garibabadi, "Yer değişikliği kilit bir konu değil. Ancak sabit bir yerin olması sürecin istikrarı açısından daha iyi olur. Eğer önerilen ülke, İran'ın ciddi siyasi sorun yaşadığı bir ülke değilse, gelen taleplere olumlu yaklaşıyoruz. Bu tür detaylar medya ve kamuoyu için önemli olabilir ancak müzakerenin içeriğini etkilemez" dedi.

"İlk turun başarılı olması yanıltıcı olmamalı"

Umman'da gerçekleşen ilk tur görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Garibabadi, "İlk tur, üç saatten kısa bir sürede tamamlandı ve ciddi bir anlaşmazlık yaşanmadı. Dolaylı müzakerelerde görüşmeler genellikle uzun sürer. Ancak ilk turun başarıyla tamamlanması sonraki görüşmelerin de aynı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez. Müzakere bir süreçtir. Karşı tarafın bu sürece ne kadar ciddi yaklaştığı ve üçüncü tarafların baskılarından ne ölçüde etkilendiği ilerleyen turlarda netleşecektir" dedi.

Garibabadi, "Biz, görüşmelerin sadece bir günde değil farklı günlerde de devam etmesine hazırız. Amacımız, gerçekten bir uzlaşıya varmanın mümkün olup olmadığını görmek. İkinci önemli konu ise tehditlerdir. Karşı taraf, İran gibi bu süreçte gerçekten ciddi mi, yoksa samimi bir niyetle bu görüşmelere katılmamış mı? ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği askeri yığınak ve tehdit oluşturan adımlar, bu müzakerelerdeki uzlaşı niyetini ve ciddiyetini sorgulanabilir hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı "Roma" haberlerini yalanlamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli Axios haber sitesinin dış politika muhabiri Barak Ravid'e ikinci turun Roma'da yapılacağına dair yaptığı paylaşım nedeniyle tepki göstermiş, "Futbolda kalenin yerini değiştirmek, profesyonel bir hata ve adil olmayan bir harekettir. Ancak diplomaside böyle bir hareket ki bu, müzakerenin mantığını ve sanatını kavrayamayan radikal unsurlar tarafından teşvik ediliyor, her türlü başlangıcı yıkıma sürükleyebilir" demişti.

Bekayi, ayrıca, "Yürütülen istişarelerin ardından ikinci tur müzakerelere yine Maskat'ın ev sahipliği yapmasına karar verildi. Görüşmeler, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç kaynağın bana verdiği bilgiye göre, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin ikinci turu, sonunda cumartesi günü Roma'da gerçekleşecek" demişti.

İlk tur "olumlu ve yapıcı" geçmişti

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımıyla Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğu ile dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Müzakere Yeri Roma Olacak - Son Dakika

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