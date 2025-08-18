Myanmar'da Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Myanmar'da Seçim Tarihi Açıklandı

18.08.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da genel seçimlerin ilk turu 28 Aralık'ta yapılacak. 2021'den sonra ilk seçim gerçekleşecek.

Myanmar'da genel seçimlerin ilk turunun 28 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Myanmar'da ordunun 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddiaları ve siyasi gerilimin ardından ordunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasından yıllar sonra seçime gidiyor. Ülkede genel seçimlerin ilk turunun 28 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 5 yıl sonra yapılacak ilk seçimler için bir yol haritası belirlendiği aktarıldı. Myanmar Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İlk turunun 28 Aralık'ta yapılacağı kaydedilen seçimlerin sonraki turlarına yönelik tarihin güvenlik gerekçeleriyle daha sonra yapılacağı belirtildi. Toplamda 55 siyasi partinin seçimler için başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, "6 siyasi parti onay ve kayıt için inceleme altında" denildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapılmış, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Ordunun yönetime el koymasının ardından 1 yıllığına getirilen olağanüstü hal (OHAL) yaşanan çatışmalar nedeniyle uzatılmıştı. Ülkedeki askeri yönetim tarafından 32 Temmuz'da yapılan açıklamada ülkedeki OHAL'in 4.5 yıl sonra kaldırıldığı kaydedilmiş ve yıl sonunda seçim yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Myanmar, Aralık, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Myanmar'da Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:20:12. #7.11#
SON DAKİKA: Myanmar'da Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.