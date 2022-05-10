MYK'da gündem İmamoğlu'nun Karadeniz turu! Üyelerin bazıları eleştirirken, Kılıçdaroğu not aldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.

"NAGEHAN ALÇI KUMPAS DAVALARINI SAVUNMUŞTU"

CHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu "Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı" olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, "Alçı, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarını savunmuş ve Gezi eylemleri sürecinde Kabataş yalanına öncülük etmiş bir isim" ifadesini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ KAZALAR SİLSİLESİ"

Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu'nun "Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum" sözlerini "Kazalar silsilesi" olarak değerlendiren MYK üyeleri, "Alçı'nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi" dedi.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLER KARŞISINDA YORUM YAPMADI VE NOT ALDI

Eleştirdikleri AK Parti iktidarını hatırlatacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken MYK üyeleri, "Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar, seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir" değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı ve söylenenleri not aldı. Kılıçdaroğlu, bu konu ile ilgili yalnızca "Vatandaşın en büyük gündemi yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı yani ekonomi. Biz ekonomiyi konuşalım" ifadesini kullandı.

KAFİLENİN MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?

Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile beraberinde götürdüğü gazeteciler için harcadığı yol ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı da merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, DW Türkçe'nin "Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?" sorusunu "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" sözleriyle yanıtladı. Yetkililer, "Masraflar ne şekilde karşılandı?" sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

İKİ İSİM KISA ZAMANDA BİRLİKTE FOTOĞRAF VERECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği ve kısa zamanda bir programda Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kazlıçeşme İmar Uygulaması'nın Tapu Dağıtım törenine katılmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü programı uymaması halinde diğer bir alternatif program ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting olacak. İki ismin burada da bir arada olabileceği ifade edildi.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul'da büyükşehir belediye projelerini incelemek üzere 15 Nisan'da bu kente giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada Ekrem İmamoğlu ile birlikte basın açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için kullandığı "Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" sözleri dikkat çekmişti.

Bu açıklamadan bir hafta sonra Sözcü Gazetesi'ne açıklama yapan İmamoğlu da adaylıkla ilgili soruyu yanıtlamıştı. İmamoğlu, "Sorumluluğumun farkındayım, kendimi taca ya da auta atmıyorum" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun da 26 Nisan Salı günü TBMM'de yaptığı grup konuşmasında kullandığı "Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin" sözleriyle İmamoğlu ve onu destekleyenlere yanıt verdiği iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta "Vız gelir, tırıs gider" ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.