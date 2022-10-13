MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Gaz şirketleri Türk gazı için davet edilmelidir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika ve Batı, Türkiye'nin Gaz sahalarındaki haklarını silah zoru ile gasp etmeye çalışmaktadır. Gazi şirketleri Türk gazı için davet edilmelidir" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege' de büyük bir kuşatma altında olduğunu kaydeden MYP Lideri Yılmaz, "Amerika ve Batı, Türkiye'nin Gaz sahalarındaki haklarını silah zoru ile gasp etmeye çalışmaktadır. Türkiye bir taraftan İsrail ile attığı adımları sürdürmeli diğer taraftan da yeni bir oyun kurmalıdır. Bu oyun Amerika 'sız Akdeniz ve Ege olmalıdır" dedi.

"Rusya ve Çin şirketleri davet edilmelidir"

Türkiye daha fazla zaman kaybetmeden bir savaşın içine fiilen düşmeden bir hamle geliştirmesi gerektiğini ifade eden MYP Lideri Yılmaz, "Rusya'nın Gazprom ve Çin doğalgaz şirketlerini Akdeniz ve Ege'de bulunan Türk doğalgaz alanlarına konsorsiyum ortağımız olarak sokmalıdır. Böyle bir durumda Amerika ve Batı tarafından yalnızlaştırılan Türkiye, kendi denklemini kuracak ve kendi doğalgazını çıkartabilecektir. Gelecek yüzyılımız bu Akdeniz ve Ege doğalgazına bağlıdır. Bu fırsatı bir savaşla masada kaybetmeye tahammülümüz olamaz. Geçen yüzyılda petrol konusunda düştüğümüz hatalara bu yüzyılda gaz konusunda düşersek bütün bir yüzyılı kaybettik demektir" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL