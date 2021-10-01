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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye Başkanlık sistemine devam etmelidir " - Son Dakika

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye Başkanlık sistemine devam etmelidir "

01.10.2021 12:52
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz:

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'de sorun yeniden parlamenter sisteme dönülmesi sorunu değildir.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, " Türkiye'de sorun yeniden parlamenter sisteme dönülmesi sorunu değildir. Başkanlık sistemi ismen doğru uygulama da yanlıştır. Uygulama da var olan yanlışlıklar giderilirse başkanlık sistemi gerçekten de Türkiye'ye için avantaja dönecek en ideal sistemdir" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanlık sistemine ilişkin yorumlar üzerine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Başkanlık sistemi ile bütün yetkileri başkana veren anlayıştan kurtulup hukuk, meclis ve başkan arasında denge yeniden sağlanmalıdır. Bugünkü durumda başkana ya da bir kişiye verilen yetkiler muhakkak paylaşılmalıdır. Seçim konusuna gelince yüzde elli bir alan hükümet etmeli başkan da aynı şekilde seçilmelidir. Parlamenter sisteme geri dönmek koalisyonları ve çalışmaz bir yapıyı geri getirmekten başka bir işe yaramaz. Ortada iki sorun var. Birisi parlamenter sistemin verecek bir şeyinin kalmaması diğer taraftan mevcut başkanlığın da ülkenin derdine çözüm olmamasıdır. O halde eldeki durumu işler ve çalışır yüksek verim getiren hale çevirmekten başka yol yoktur" dedi.

"Başkanlık ve güçler dengesi diyoruz"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Biz ısrarla üniter yapıya teminat bir başkanlık güçler dengesi sağlanmış bir başkanlığın ülkemiz için ideal bir yönetim olacağını düşünüyoruz. Sırt sırta verilerek müreffeh bir ülke inşa edecek kudrete sahip bir milletiz. Sadece gayretli ve ilkeli olmak zorundayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Türkiye Başkanlık sistemine devam etmelidir

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye Başkanlık sistemine devam etmelidir ' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye Başkanlık sistemine devam etmelidir " - Son Dakika
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