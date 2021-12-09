Üye Girişi
MYP lideri Yılmaz: "Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz" - Son Dakika

MYP lideri Yılmaz: "Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz"

09.12.2021 23:06
MYP lideri Yılmaz: "Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz"

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomide belirgin bir iyileşme, müttefik kazanan doğru dış politika ve başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığına yönelik düzenleme yapılması halinde cumhur ittifakına destek olacaklarını ifade etti.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomide belirgin bir iyileşme, müttefik kazanan doğru dış politika ve başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığına yönelik düzenleme yapılması halinde cumhur ittifakına destek olacaklarını ifade etti.

Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Cumhur ittifakına koşulların sağlanması halinde destek olacaklarını kaydeden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ve Mısır ilişkilerini düzeltme isteğini desteklediklerini belirtti.

Diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Hükümet bölgesel stratejilerini gözden geçirme kararı alarak BAE ve arkasından İsrail ilişkilerini yapılandırma arzusunu ortaya koyarak doğru bir dış politika hamlesi yapmaktadır. İsrail ve Türkiye bölgenin liderliği konusunda barışın teminatı olacak iki tarihi kökleri aynı ülkedir. Her iki ülke ilişki seviyesinin düşük olması ne Türkiye'ye ne de İsrail'e bir şey kazandırmamıştır. Bu nedenle Sayın Erdoğan'ın dile getirdiği ilişkileri iyileştirme arzusu fiilen de politik karşılık bulmalıdır. Bölgemiz bir dünya savaşının eşiğindedir. Türkiye dostlarını artırmak için çok değerli stratejik adımlar atmalıdır. Aynı şekilde İran, Çin ve Rus tehdidi İsrail'i de bizimle eşit derecede ilgilendirmektedir. Bu durum dahi tek başına Türkiye ve İsrail arasında askeri ilişkileri yükseltmeyi gerekli kılmaktadır. Türkiye'nin dostluğu bölgede İsrail açısından değerlidir. İsrail'in dostluğu da bizim açımızdan değerlidir. Burada artık yüksek bir siyasi akıl her iki tarafta devreye girmeli ve gelecek nesiller adına doğru işler yapılmalıdır. İsrail son zamanlar da özellikle Karabağ savaşında Azerbaycan'a yüksek bir destek sağlamıştır. Bunlar iki ülkenin kadim olan ortak tarihinin bir tezahürüdür. Türkiye ve İsrail mutlaka birbirleri ile yüksek ilişkiler geliştirmelidir" dedi. - İSTANBUL

MYP lideri Yılmaz: Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MYP lideri Yılmaz: 'Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu 23:10 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
23:10 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu
22:44 AK Parti'den "bedava elektrik" vaadi veren Kılıçdaroğlu'na tepki
22:39 Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:02 Jay Jay Okocha yıllar sonra Kadıköy'e ayak bastı
21:51 Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
21:51 Son Dakika: Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak
21:43 Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:43 Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var
21:31 Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda
Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmene iddialı seçim vaadi: Belediyeyi verin elektrik bedava Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmene iddialı seçim vaadi: Belediyeyi verin elektrik bedava         
23:13
Rusya istihbaratı uyardı! Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor Rusya istihbaratı uyardı! Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor         
22:25
İki kadının küçük kıza hırsızlık yaptırdığı görüntüler kamerada İki kadının küçük kıza hırsızlık yaptırdığı görüntüler kamerada         
20:39
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak         
18:19
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 23:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: MYP lideri Yılmaz: "Parti olarak Cumhur ittifakına destek verebiliriz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement