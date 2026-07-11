Nadela Moldova Tutuklandı - Son Dakika
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Nadela Moldova Tutuklandı

Nadela Moldova Tutuklandı
11.07.2026 19:53
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Ekrem İmamoğlu ile manken Tessy Ramos Correia'nın buluşmasında aracılık ettiği iddia edilen Moldova tutuklandı.

Antalya'da bir teknede Ekrem İmamoğlu'nun Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasında aracılık yaptığı iddia edilen Nadela Moldova, Yalova'da gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Correia ile buluşmasında aracılık yaptığı öne sürülen Nadela Moldova, Yalova'da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Moldova, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK'nın 227. maddesi kapsamında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma dosyasında adı geçen Portekizli manken Correia, daha önce fuhuş soruşturması kapsamında mağdur ve tanık sıfatıyla ifade vermişti. Correia, ifadesinde Nadela Moldova'nın kendisini bazı kişilerle buluşturduğunu anlatmıştı. Bu ifade üzerine soruşturma genişletilmiş, Moldova hakkında adli işlem başlatılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Moldova, Son Dakika

Son Dakika Politika Nadela Moldova Tutuklandı - Son Dakika

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