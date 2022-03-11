NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ziyaret - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ziyaret

11.03.2022 00:58
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 15'inci gününde ateşkes sağlanması için diplomasi trafiği farklı ülkelerde devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kapsamda Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 11 Mart Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Stoltenberg'in ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gidecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gidecek

Antalya Diplomasi Forumu, Jens Stoltenberg, Türkiye, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ziyaret - Son Dakika
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