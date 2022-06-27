Stoltenberg: "(NATO üyelik görüşmeleri) Liderlerin görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim"

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Niinisto ve Başbakan Andersson'ın görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Stoltenberg, "Madrid'deki NATO Zirvesi birçok önemli kararla dönüştürücü olacak. Yeni konseptimiz, stratejik rekabet çağında bize rehberlik edecek. Rusya'nın güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olduğunun müttefikler tarafından netleştirilmesini umuyorum. İlk kez Çin'e hitap edeceğiz. Pekin'in güvenliğimize, çıkarlarımıza ve değerlerimize getirdiği zorluklar konuşulacak. Görüşmede ayrıca terörizm de dahil birçok tehdit ve zorluğa karşı yaklaşımımız da ele alınacak" dedi.

"SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Basın toplantısında zirveye dair detaylar veren Stoltenberg, "Zirvede ileri savunmamızı güçlendireceğiz. İttifakın doğu kısmındaki savaş gruplarımızı tugay seviyelerine çıkaracağız. Hazırlık kuvvetlerimizin sayısını artıracağız ve bu sayı 300 bini geçecek. Bu birlikler savunma kuvvetleriyle birlikte tatbikat yapacak. Böylelikle bölgeye ve daha önce konumlandırılmış ekipman ile birliklere adapte olacaklar. Herhangi bir acil duruma sorunsuz ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecekler. Birlikteliğimiz, Soğuk Savaş'tan beri kolektif caydırıcılık ve savunmamızın en büyük revizyonunu oluşturuyor. Bunu yapmak için daha fazla yatırım yapmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA ZELENSKİY DE KATILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de toplantıya katılacağını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna hükümeti ve halkı, Rusya'nın acımasız saldırganlık savaşına karşı direnmeye devam ediyor. Cesaretleri ve bağlılıkları ilham kaynağıdır. Başkan Zelenskiy'nin NATO Zirvesi'nde bize katılmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO ve müttefikler, askeri ve mali yardımlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana birçok destek sağladı. Ukraynalı on binlerce kişiye eğitimler verildi. Tüm bunlar her gün savaş alanında farklılıklar oluşturuyor. Zirvede ayrıca Ukrayna için güçlendirilmiş yeni bir yardım paketi konusunda anlaşmaya varacağız" dedi.

NATO üyesi olmayan ülkelerin de zirveye katılacağını belirten Stoltenberg, "NATO'nun en yakın ortaklarıyla da işbirliğimizi derinleştireceğiz. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti'nin bize katılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gürcistan ve Avrupa Birliği de zirveye katılacak. Ayrıca tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri ele alınarak, Finlandiya ve İsveç'in tarihi NATO üyeliği başvuruları konusunda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı duyduğu güvenlik endişelerine de değinen Stoltenberg, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Andersson'ın yarın Madrid'de yapılacak görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim. Müttefikler, güneyden gelen tehditleri ve zorlukları tartışacak. Terörle mücadeleyi yeniden görüşeceğiz. Rusya'nın Ukrayna işgalinin neden olduğu gıda krizini ele alacağız. Her şeyden önce transatlantik bağın güvenliğimizin temeli olmaya devam ettiğini bir kez daha teyit edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)