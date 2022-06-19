NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız"

19.06.2022 09:36
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" dedi.

NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaş hakkında Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusuna yapılan son teknoloji silah tedarikinin özellikle Donbass bölgesini Rus kontrolünden kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'ya destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yardım paketi görüşülecek

Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde, Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız' - Son Dakika

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