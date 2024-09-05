NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna Kursk'ta 'Çok Şey' Başardı - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna Kursk'ta 'Çok Şey' Başardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı değerlendirerek, Ukrayna'nın önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Oslo'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna'nın savunma hakkını savundu ve NATO ülkelerinin bu konuda Ukrayna'ya destek vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

05.09.2024 18:45
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıda "çok şey" başardığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği Norveç'in başkenti Oslo'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıya değinen Stoltenberg, Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıda "çok şey" başardığını ifade ederek, durumun bundan sonra nasıl gelişeceğini söylemenin zor olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Güçlerini nereye konuşlandıracakları ve bu durumda ne tür bir savaşın uygun olacağı gibi gerekli olan zor seçimleri yalnızca Ukraynalılar yapabilir" dedi.

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemekte dahil olmak üzere kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Birçok NATO ülkesinin bu fırsatı vermiş olmasından ve hala kısıtlamaları olanların da Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için kısıtlamaları yumuşatmış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. - OSLO

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna Kursk'ta 'Çok Şey' Başardı - Son Dakika
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