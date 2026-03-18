NATO Hürmüz Boğazı İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
NATO Hürmüz Boğazı İçin İşbirliği Yapıyor

18.03.2026 19:04
NATO Genel Sekreteri Rutte, Hürmüz Boğazı'nın açılması için müttefiklerin işbirliği yaptığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın nasıl tekrar açılabileceği konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Müttefiklerin işbirliği yaptığını ve bunun nasıl yapılabileceğini değerlendirdiklerini biliyorum. İlerlemek için bir yol bulmak amacıyla bunu kolektif olarak ele alıyorlar" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Norveç'teki temasları kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Norveç'te "Cold Response 26" tatbikatını tamamlamakta olan NATO güçlerini ziyaretin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Rutte, Norveç'in Arktik bölgesinin güvenliğindeki rolünden övgüyle bahsetti. Rutte, "NATO, karşılaşabileceği zorluklar hangi yönden gelirse gelsin, müttefik topraklarının her karışın savunacaktır. Silahlı Kuvvetlerimiz aşırı şartlarda görev yapmaya hazırdır. Cold Response 26 tatbikatı, bu hazırlığı daha da ileriye taşımıştır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çıkmayı değerlendirme iması soruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına katılma konusundaki isteksizliği nedeniyle güçlü bir hayal kırıklığı dile getirmesi ve ABD'nin ittifaktan çekilmeyi değerlendirebileceğini ima etmesini nasıl değerlendirdiği sorusuna Rutte, "İran'ın nükleer kapasiteye ya da balistik füze kapasitesine ulaşma riski söz konusu olduğunda, NATO olarak kolektif bir biçimde bunun gerçekleşmemesi gerektiğini sürekli vurguladık. Bu nedenle balistik füze ve nükleer kapasitenin ciddi bir şekilde zayıflatılması hayati önem taşımaktadır" ifadeleriyle cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri, "Hürmüz Boğazı konusunda birçok müttefikle temas halindeyim. Hepsi Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması gerektiğinde mutabık. Müttefiklerin işbirliği yaptığını ve bunun nasıl yapılabileceğini değerlendirdiklerini biliyorum. İlerlemek için bir yol bulmak amacıyla bunu kolektif olarak ele alıyorlar" dedi.

"Rusya'nın NATO'ya karşı bir meydan okuma başlatmasına hazır olmalıyız"

Cold Response 26 tatbikatının Rusya'ya uzak sayılmayacak bir bölgede yapılma sebebine ilişkin soru üzerine Rutte, "Bu hayati önem taşıyor. Rusya'ya ve şu anda Ukrayna'da yaptıklarına baktığımızda, Ukrayna cesur bir şekilde direnirken, Rusya aynı zamanda savunma üretimini sürdürmeye devam ediyor. Devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya ayırıyorlar" dedi.

Rutte, "Açık kaynaklara ve istihbarat servislerimizin son 12 ila 18 ayda medyaya aktardıklarına göre, Rusya'nın NATO'ya karşı bir meydan okuma başlatmasına hazırlıklı olmalıyız. Bu 2027'de olabilir mi? 2029'da? 2031'de? Bu, hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Norveç, İngiltere, Türkiye ve AB ile birlikte çalışıyoruz"

NATO personel ve teçhizatının taşınması ile lojistiğe ilişkin bir soruya Rutte, bu hususta Avrupa'daki limanlar ve demiryollarının kritik önemde olduğu cevabını verdi. Rutte, "Bu konuda her gün çalışıyoruz. Norveç, İngiltere, Türkiye ve AB ile birlikte çalışıyoruz. Bu gerçekten ortak bir çaba. Çünkü yatırımlar, sanayi üretimi ve iyi eğitimli askerler önemli olduğu kadar, bunların ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması da önemli" dedi. - OSLO

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Hürmüz Boğazı İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: NATO Hürmüz Boğazı İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
