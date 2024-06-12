NATO, nükleer kabiliyetlerin güvenlik ortamına uyarlanmasını ele alacak

Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefikler, nükleer kabiliyetlerin mevcut güvenlik ortamına uyarlanması konusunu ele alacaklar" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak olan ve iki gün sürecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, toplantıdan aynı zamanda Nükleer Planlama Grubu'nun bir toplantısını da içereceğini aktararak, "Müttefikler burada nükleer kabiliyetlerin mevcut güvenlik ortamına uyarlanması konusunu ele alacaklar" dedi.

Bu konuda ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Stoltenberg, "Haziran ayında Hollanda tarafından ilk F-35 savaş uçakları NATO'nun nükleer misyonu için hazır ilan edildi. ABD de Avrupa'daki nükleer silahlarını modernize ediyor" dedi.

Zorluklar artsa da NATO'nun nükleer misyonunun aynı kaldığını aktaran Stoltenberg, "Barışı korumak, baskıları önlemek ve saldırganlığı caydırmak" dedi. - BRÜKSEL