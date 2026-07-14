NATO'nun Karmaşık Yapısı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, NATO'nun homojen değil, karmaşık bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarılı bir organizasyon olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin, NATO'daki en büyük stratejik gücünün karar alma mekanizmasındaki "veto hakkı" olduğunu ifade eden Altıntaş, "NATO" denildiğinde büyük ölçüde ABD'nin konuşulduğunu dile getirdi.

"ABD'nin NATO'ya bakışı değişirse, NATO nasıl şekillenecektir?" sorusunu yönelten Altıntaş, NATO'nun homojen değil, karmaşık bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Türkiye'nin, ulusal çıkarlarını merkeze alan bağımsız güvenlik perspektifini koruması gerektiğini vurgulayan Altıntaş, F-35 uçakları projesinde yaşananların Türkiye'nin itibarını zedelediğini söyledi.

Altıntaş, sloganlara değil, güçlü kurumlara ihtiyaç duyulduğunu aktararak, "Güçlü devlet, sadece güçlü orduyla değil, güçlü ekonomiyle, güven veren hukuk düzeniyle ayakta durur. Uluslararası sistemde saygınlığı güçlendiren dış politika inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.