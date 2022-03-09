NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek

09.03.2022 01:38
NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyecekleri duyuruldu.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın Rusya- Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyecekleri duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından NATO Savunma Bakanları harekete geçti. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın 16 Mart tarihinde Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere yönelik video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, düzenlenecek toplantıya ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği bildirildi. Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle savaşın giderek derinleşen etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

YORUMLAR
500
NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak Son dakika haberleri: Ukrayna'da savaşın gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Son dakika haberleri: Ukrayna'da savaşın gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ukrayna, Rusya, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement