NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor"Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var" - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor"Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var"

12.10.2022 12:50

- NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var" NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO'nun 30 üyesinin savunma bakanları iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

- NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor

" Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var"

BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO'nun 30 üyesinin savunma bakanları iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. NATO'nun 30 üyesinin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'na geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya son günlerde gerçekleştirdiği saldırının savaşın başından beri gerçekleştirdiği en ciddi saldırı olduğunu söyleyerek, "Toplantının en önemli konusu Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemlerinin teslimatı olacak. Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Müttefikler zaten hava savunma sistemleri sağladılar, ancak Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı gerçekleştirecek. Ardından bakanlar akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Toplantının ikinci gününde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak ve toplantının ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor'Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor"Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var" - Son Dakika
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