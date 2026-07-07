NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Gelen Liderler

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Çekya Başbakanı Andrej Babi ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovi'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Babis ve Milanovic'i Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA