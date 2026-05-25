25.05.2026 21:13
İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Zirvesi için güvenlik hazırlıklarını görüşmek üzere toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

