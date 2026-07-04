Ala: NATO Zirvesi, Türkiye'nin artan rolünü gösterecek - Son Dakika
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Ala: NATO Zirvesi, Türkiye'nin artan rolünü gösterecek

04.07.2026 13:59
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Zirvenin, Türkiye'nin ittifaktaki etkisini daha da görünür kılacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu olduğunu belirterek, "Zirve, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası sistemin çok yönlü bir sınavdan geçerken Ankara'da toplanacak NATO Zirvesi'nin tarihi bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu. Zirve, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel krizlerde sergilediği üstün irade, dengeli duruş ve ileri görüşlülük, Türkiye'yi güvenlik mimarisini şekillendiren ve istikrarı bölgesinin ötesine taşıyan küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye artık küresel güvenlik gündemini etkileyen ve çok aktörlü kriz yönetiminde kilit konumda bulunan bir ülke. Ankara Zirvesi, bu gerçeğin teyidi olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ala: NATO Zirvesi, Türkiye'nin artan rolünü gösterecek - Son Dakika

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