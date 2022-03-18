Nebenzya: "BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz" - Son Dakika
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Nebenzya: "BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz"

18.03.2022 02:49
Nebenzya: "BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz"

Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanığı'nın, ABD fonlarıyla Ukrayna'da kurulduğu ve Rusya'nın operasyonları ile ülkeden çıkarıldığını iddia ettiği biyolojik laboratuarlarla ilgili Rusya'nın girişimleri BM'de devam ediyor. Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya yaptığı son açıklamada bu durumu tartışılması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) taşıyacaklarını ifade ederek, "(Bugün) Özel askeri operasyon sırasında elimize geçen yeni belgeleri dikkate alarak ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları konusunu tekrar görüşmek üzere acil bir toplantı talep edeceğiz" dedi.

Rusya'nın daha önce hazırlığını duyurduğu Ukrayna'da insani yardım konulu taslak bugün BM'ye sunulurken bu taslak kabul edilmedi. Taslak için oylama önerisinin kabul edilmediğini aktaran Nebenzya, "Birçok delegasyondan meslektaşlarımız bize geliyor ve Batılı ortaklardan gelen, ekonomik şantaj ve tehditlere varan acımasız baskıdan ve kol bükmeden şikayet ediyor. Bu ülkelerin baskıya direnmesinin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz, bu nedenle bu taslak için henüz oylama talebinde bulunmamaya karar verdik, ancak karar taslağını geri çekmiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğumevi ve tiyatro binasının Rus birlikleri tarafından bombalandığı iddialarını yalanlayan Nebenzya, "Bugün Mariupol'de doğum hastanesini bombaladığımıza, Mariupol tiyatrosunu bombaladığımıza, Rusya'nın sığınmacıları serbest bırakmadığına, Rusya'nın Mariupol'daki Sultan Süleyman camiini bombaladığına, Rus askerlerin Çernigov'da otomatik silahlarla bir kuyruğu ateşe tuttuğuna dair birçok suçlama duyduk. Bütün bu sahte haberler defalarca çürütüldü" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ABD'nin Ukrayna politikalarını eleştiren Nebenzya, Washington'ın, Kiev'e silah göndererek gerilimi tırmandırdığını savunarak, "Neredeyse her gün Batı başkentleri tarafından Kiev'e her türlü silah teslimatlarının düzenli olarak devam ettiğine dair haberler görüyoruz. Daha dün Washington, bu hafta Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık savunma yardımı aktaracağını duyurdu. Bu çatışmaya benzin katıyorsunuz. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı jeopolitik mücadelede Batılı meslektaşlarımız için bir piyon olduğunu ve öyle kaldığını üzülerek belirtiyoruz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nebenzya: 'BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep edeceğiz' - Son Dakika


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