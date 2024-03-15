Netanyahu, IDF'nin Refah şehrine operasyon planını onayladı - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, IDF'nin Refah şehrine operasyon planını onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddettikten sonra İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah şehrine operasyon planını onayladı. IDF, operasyona ve sivillerin tahliyesine hazır olduğunu belirtti. Uluslararası toplum, İsrail'e Refah'a operasyon düzenlememesi çağrısında bulunmuştu.

15.03.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Refah şehrine operasyon planını onayladığı belirtildi.

Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi sunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı. Toplantının ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın son taleplerini "saçma bulduğu" gerekçesiyle reddettiği ifade edildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'a bir heyet göndereceği aktarıldı. Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF'nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.

ABD ve Mısır başta olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'e yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a operasyon düzenlememesi konusunda birçok kez çağrıda bulunmuştu.

Hamas'tan İsrail'e teklif

Ateşkes ve esir değişimi konusundaki anlaşma teklifini Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması teklifinde bulunmuştu. Anlaşmanın ilk aşamasında 700-bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli kadın askerlerin de serbest bırakılacağı ifade edilmişti. Hamas'ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği belirtilen teklifte, İsrail'in Gazze'den çekilmesine yönelik bir tarih de yer almıştı. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını önermişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

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