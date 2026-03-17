Netanyahu: İran Liderlerini Etkisiz Hale Getirdik

17.03.2026 17:36
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın güvenlik yetkilileri Ali Laricani ve Süleymani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bu sabah Ali Laricani'yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran'ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve DMO Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. İsrail Başbakanı, ofisinden paylaşılan görüntülü açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani'yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran'ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi" dedi.

Netanyahu ayrıca İsrail ordusu tarafından İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin de öldürüldüğüne ilişkin açıklamaları da tekrarladı.

"Rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz"

Netanyahu, İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarının sürdüğünü belirterek, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve insansız hava uçaklarıyla (İHA) faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Basra Körfezi'ndeki gelişmelere değinerek, "Körfez'deki Amerikan dostlarımıza yardımcı oluyoruz. Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda uzun bir görüşme gerçekleştirdim. Hava kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimizin yanı sıra ben, Başkan Trump ve halkının arasında bir iş birliği mevcut. Birbirimize İran rejimi üzerinde yoğun baskı oluşturan dolaylı saldırılar ve doğrudan eylemler konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı çatışmaların geleceğine ilişkin değerlendirmesinde mevcut savaş senaryosunda birçok sürpriz bulunduğunu belirterek, "Bütün taktiklerimizi burada açıklamayacağız ama dediğim gibi, ortada birçok sürpriz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ile ABD arasındaki ortaklığa ilişkin, "Karamsarlık söylentilerini görmezden gelmenizi rica ediyorum. Şimdi küresel bir süper güç olan dostumuzla omuz omuza savaşan, neredeyse küresel bir güç haline geldik. Bu, bize gelecek tüm tehditler karşısında halihazırda muazzam bir başarıdır" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, Son Dakika

