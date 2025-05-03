Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti için erteleme kararı - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti için erteleme kararı

Netanyahu\'nun Azerbaycan ziyareti için erteleme kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediğini belirterek, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" denildi.

03.05.2025 22:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle planlanan Azerbaycan ziyaretini erteledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretinde sürpriz bir değişiklik yapıldı.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR"

Netanyahu'nun ziyaretinin ertelendiği açıklandı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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