İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle planlanan Azerbaycan ziyaretini erteledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretinde sürpriz bir değişiklik yapıldı.
Netanyahu'nun ziyaretinin ertelendiği açıklandı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Politika › Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti için erteleme kararı - Son Dakika
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