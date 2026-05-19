Netanyahu\'nun Duruşması Erkene Alındı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki bugünkü duruşmasının bitiş saati, 'güvenlik ve diplomatik' gerekçelerle erkene alındı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugünkü ifade verme işleminin, planlanandan daha erken şekilde saat 13.00'te sona ereceğini duyurdu. Mahkeme, 'güvenlik ve diplomatik' gerekçelerle duruşmanın bitiş saatinin erkene alındığını bildirdi. Netanyahu'nun dün yapılması gereken duruşması da 'gün boyu sürecek güvenlik toplantıları' gerekçesiyle iptal edildi.