Netanyahu, Trump ile Görüştü

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan adayı Donald Trump ile görüşerek, kararlarını ulusal çıkarlarına göre vereceğini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan adayı Donald Trump ile görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu kamuoyu önünde de söylediklerini yineledi: İsrail, ABD yönetiminin gündeme getirdiği konuları dikkate almaktadır ancak sonuçta kararlarını ulusal çıkarlarına göre verecektir" denildi. - TEL AVİV