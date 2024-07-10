Netanyahu, UCM'nin tutuklama talebi nedeniyle ABD ziyaret rotasını değiştirdi - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, UCM'nin tutuklama talebi nedeniyle ABD ziyaret rotasını değiştirdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın hakkında tutuklama kararı başvurusunda bulunması nedeniyle ABD'ye gerçekleştireceği uçuş sırasında Çekya ve Macaristan'ı ziyaret etme planını değiştirdi. UCM'nin talebi kabul edilirse, Çekya ve Macaristan'ın bu kararı uygulamak zorunda kalacağı belirtiliyor.

10.07.2024 12:02
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın hakkında tutuklama kararı başvurusunda bulunması nedeniyle ABD'ye gerçekleştireceği uçuş sırasında Çekya ve Macaristan'ı ziyaret etme planını değiştirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları" gerekçesiyle Mayıs ayında tutuklama kararı başvurusunda bulunmuştu. UCM'nin talebi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'de yapacağı konuşma için ABD'ye yapacağı ziyaret rotasını değiştirdi. ABD'ye gerçekleştireceği uçuş sırasında Çekya ve Macaristan'a uğramayı planlayan Netanyahu, UCM'nin talebi nedeniyle Macaristan ve Çekya'da durmak yerine ABD'ye direkt uçmayı planladı. Netanyahu, Çekya ve Macaristan'da durmak yerine doğrudan Washington DC'ye seyahat edecek.

UCM'nin talebi kabul etmesi durumunda Çekya ve Macaristan, kararı uygulamak durumunda. Her iki ülke de daha önce yaptıkları açıklamada UCM'nin talebinin "kabul edilemez" olduğunu savunuyor. Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu hakkında tutuklama emri talebinin "kabul edilemez" olduğunu ve Macaristan'ın bu kararı uygulamayacağını ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu, UCM'nin tutuklama talebi nedeniyle ABD ziyaret rotasını değiştirdi - Son Dakika

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