Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı

05.03.2023 17:08
Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı

İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al pilotlarından hiçbirinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi bir ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü olmadığı açıklandı.

İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al pilotlarından hiçbirinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi bir ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü olmadığı açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi ziyaret için perşembe günü İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü pilot bulunamadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al'ın Netanyahu'nun İtalya ziyareti için açtığı ilana başvuru süresinin yerel saatle 14.00'de sona erdiği ve pilotlardan hiçbirinin Netanyahu ve eşini uçurmak için başvuru yapmadığı ifade edildi.
Haberlerde, pilotların Netanyahu'nın tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için söz konusu uçuşa başvuru yapmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edilirken, bazı haberlerde ise Netanyahu'nun Boeing 777 tipi uçakla İtalya'ya uçmak istemesi ve söz konusu uçak için uygun pilot bulmakta zorlanıldığı öne sürüldü.
Başvuruların kapanmasından kısa bir süre sonra El Al'dan yapılan açıklamada, filodaki kalifiye pilot eksikliğine dikkat çekilerek, "Başka şeylerin yanı sıra, 777 filosundaki kalifiye pilotların azlığı nedeniyle, Başbakan uçuşuna personel alımı konusu henüz geçmişte sayısız kez yaptığımız gibi şirketin prosedürlerine uygun olarak sonuçlandırılmadı. Ülkenin var olduğu yıllar boyunca El Al, devlet başkanlarını önemli siyasi misyonlara uçurdu ve gelecekte de ihtiyaç duyulduğunda bunu yapmaya devam edecek" denildi.
El Al, Covid-19 salgını sırasında uçuşlarını askıya almasından bu yana hala tam olarak hizmete geri dönemedi.
Pilot krizi devam etmesi halinde Netanyahu ve eşinin, Boeing 777 yerine Boeing 737 tipi yolcu uçağı ile uçması ya da yurt dışından uçak kiralanması bekleniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı ABD, Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme taahhüdünü takdirle karşıladığını duyurdu ABD, Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme taahhüdünü takdirle karşıladığını duyurdu

İsrail, İtalya, Pilot, Roma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Altay Bayındır'ın Kayserispor tribününü tarafından ayakta alkışlanan konuşması ortaya çıktı: Hepimiz aileyiz
17:10 Amedspor soyunma odasından paylaşım yaptı: Görevlilerin saldırısına uğradık
17:09 Akşener, 6'lı Masa'nın olaylı toplantısında yaşananları anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
16:09 Batman'da korku dolu anlar! Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı, küçük bebek yaralandı
17:02 Deprem bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Mezarı bekleyen ölüler varken siyaseti bırakın
16:33 Şanlıurfa'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
16:14 2. Lig'de tarihi maç! Şanlıurfaspor Tarsus İdmanyurdun'u 11-0 yendi
16:10 Son Dakika: Olayların damga vurduğu maçta Bursaspor, Amedspor'u 2-1 mağlup etti
16:10 AK Parti'den ilk açıklama! Bursa-Amed maçındaki olaylara siyaset dünyası tepki gösterdi
16:09 Dokunulmamış enkazları gören Aleyna Tilki, acısını İstiklal Marşı'nın bir dizesiyle dile getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2023 17:55:55. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement