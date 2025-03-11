Niğde Belediye Başkanı Özdemir\'den İstiklal Marşı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, yayımladığı mesajda İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı. Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık mücadelemizin simgesi, milletimizin ortak ruhunu ve inancını yansıtan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu vesileyle, şiirini milletine adayan, vatan sevgisini mısralarında en güçlü şekilde ifade eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy, vatan topraklarının işgal altında olduğu dönemde kaleme aldığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını, vatan sevgisini ve mücadele azmini en etkileyici şekilde anlatmıştır. Onun kaleme aldığı bu eşsiz eser, milletimizin yeniden şahlanışının ve birlik ruhunun en önemli göstergelerinden biri olmuştur. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda bir milletin ruhunu ve karakterini yansıtan bir destandır. Bugün de bu büyük mirası yaşatmak, onu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Başkan Özdemir, mesajında genç nesillere milli değerlerin aktarılmasının önemine de vurgu yaparak, İstiklal Marşı'nın her zaman milletin yolunu aydınlatan bir rehber olacağını belirtti. - NİĞDE