Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir\'den İstiklal Marşı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdemir, İstiklal Marşı'nın bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

11.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, yayımladığı mesajda İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı. Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık mücadelemizin simgesi, milletimizin ortak ruhunu ve inancını yansıtan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu vesileyle, şiirini milletine adayan, vatan sevgisini mısralarında en güçlü şekilde ifade eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy, vatan topraklarının işgal altında olduğu dönemde kaleme aldığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını, vatan sevgisini ve mücadele azmini en etkileyici şekilde anlatmıştır. Onun kaleme aldığı bu eşsiz eser, milletimizin yeniden şahlanışının ve birlik ruhunun en önemli göstergelerinden biri olmuştur. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda bir milletin ruhunu ve karakterini yansıtan bir destandır. Bugün de bu büyük mirası yaşatmak, onu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Başkan Özdemir, mesajında genç nesillere milli değerlerin aktarılmasının önemine de vurgu yaparak, İstiklal Marşı'nın her zaman milletin yolunu aydınlatan bir rehber olacağını belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Emrah Özdemir, Son Dakika

Son Dakika Politika Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
18:11 Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
18:01 Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
17:55 Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
17:48 Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:36 Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 13:18:27. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.