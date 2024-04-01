Niğde\'de AK Parti Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeniden seçildi

Politika

Toplam 108 bin 432 seçmenin bulunduğu Niğde'de kesin olmayan sonuçlara göre oyların 28 bin 744'ünü alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, yeniden belediye başkanlığına seçildi. 81 bin 483 oyun kullanıldığı seçimde 79 bin 148 oy geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, kullanılan oyların yüzde 36,32'sini alan AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir 28 bin 744 oy, CHP Belediye Başkan Adayı Hulus Özen 20 bin 314 oy, MHP Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan 15 bin 141 oy, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Naim Erem 9 bin 211, Yeniden Refah Partisi adayı İdris Turgut 3 bin 92 oy aldı.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 37 ile 28 bin 32 oy alan Emrah Özdemir oy oranını bu seçimde arttırdı. Sandıkların açılmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yapan kalabalığa seslenen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir "Kazanan Niğde oldu" dedi. Özdemir; "Hepinizden Allah razı olsun. Tek sevdamız Niğde. Sevdası başka olanlar vardı onlar kaybettiler. Tüm emek veren arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Tek amacımız Niğde'ye hizmet etmek. Karşımızda birleştiler ama sonucunu da aldılar. Biz Niğde sevdamızı anlattık. Niğde sevdalılar kazandı. Bu günden sonra da herkes kazandı. Bunu açıklıkla söylüyorum. Hangi partiye oy verirlerse versinler tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Niğde'nin belediye başkanıyım. Niğde ile gurur duyuyorum. Niğde için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Niğde'ye çok borcum daha çok çalışacağım" diye konuştu. - NİĞDE