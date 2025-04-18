Niğde\'de \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Etkinliği

Niğde Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetleri hakkında doğrudan bilgi almasını, sorunlarını ve taleplerini birebir iletmesini sağlayacak yeni bir buluşmaya daha hazırlanıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katılımıyla gerçekleşecek 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliği, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Terminal TOKİ Hıdırlık Parkı'nda yapılacak.

Buluşma, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' vizyonu istikametinde, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlikte vatandaşların sorularını doğrudan yanıtlayarak hem çalışmalar hakkında bilgi verecek hem de halkın görüş ve önerilerini dinleyecek. Son yıllarda şehirde yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımları, sosyal destekler, kültürel etkinlikler ve olağanüstü çalışmalarıyla dikkat çeken Niğde Belediyesi, etkinlikle birlikte vatandaşlarla kurduğu diyaloğu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan Özdemir, düzenli olarak farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Belediyecilik yalnızca yol yapmakla, park yapmakla sınırlı değildir. Asıl olan, vatandaşın sesine kulak vermek, ihtiyaçları yerinde ve doğrudan tespit etmek, çözümü birlikte üretmektir. Bu yüzden halkımızla her fırsatta bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. 19 Nisan'da Terminal TOKİ'de gerçekleştireceğimiz bu buluşmada da hem yapılanları anlatacağız hem de vatandaşımızın beklenti ve önerilerini dinleyeceğiz."

19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Terminal TOKİ Hıdırlık Parkı'nda düzenlenecek olan etkinliğe tüm Niğdeliler davet edilirken, etkinlikte vatandaşlar doğrudan Başkan Emrah Özdemir'e soru sorabilecek, görüşlerini paylaşabilecek. Katılımcıların yalnızca sorunlarını değil, yaşadıkları bölgelerde yapılmasını istedikleri projeleri, önerileri ve fikirleri de paylaşabileceği açık oturum formatındaki buluşma, aynı zamanda belediye hizmetlerinin halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmesine katkı sağlayacak.

Başkan Özdemir bu tarz buluşmaların farklı mahallelerde de devam edeceğini belirterek; "Belediyeciliğin kalbi halkla birlikte atar. Halkımızı dinledikçe daha doğru ve etkili hizmetler üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - NİĞDE