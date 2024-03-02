Çevre Bakanı Özhaseki: Kale Bölgesi Yenileme Projesi için 1 milyar lirayı geçen bir bütçe var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin, "Şu ana kadar çok da büyük bir para harcandı. İlk yaptığımız ihalelerle birlikte toplamda 1 milyar lirayı geçiyor elimizdeki proje. Biz bunu takip edeceğiz ve yapacağız." dedi.
Bazı programlar için kente gelen Özhaseki, Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi kapsamında alanı gezdi, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özhaseki, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kale bölgesinde binlerce yıllık tarih yattığını söyledi.
Bölgede Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemine ait eserler bulunduğunu belirten Özhaseki, alanın Niğde'nin en önemli yeri olduğunu anlattı.
Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını, çalışmaları her zaman takip ettiğini ve projede iyi bir noktaya gelindiği dile getirerek, şunları kaydetti:
"Alanın tamamı 125 dönüm. Arkadaşlarımız birinci etabının uygulama projesini önümüzdeki günlerde bitecek şekilde hazırlamışlar ve TOKİ'miz de ihaleye çıkmış. Burada büyük bir ihale gerçekleştirmiş. Bir taraftan istimlak bedelleri, bir taraftan ilk ihale bedeli milyar lirayı geçiyor. Devamındaki işlerin ise ne kadar tutacağı çok bilmemekle birlikte tahmin edebiliyoruz ancak işe başlanılması çok önemli. Şimdilik 38 dönümde işe başlıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları tamamlarız.
Ancak şunu herkesin bilmesi lazım böyle bir alanda çalışmak, iğneyle adeta kuyu kazmak gibidir. Yani siz rastgele gelip beton döküp, kalıpları atıp, 'ikinci kata, üçüncü kata geldik, hızla fayansçılar da buradan girsin, duvarcılar da şuradan girsin' diyemezsiniz. Her bir aşamasında Kurul'a gidersiniz, proje götürürsünüz, onları ikna edersiniz, ondan sonra işleme başlayabilirsiniz. Bu bazen aylar alır. Biraz sabır isteyen bir iş. Ama işe başlamak tabii ki bitirmenin en önemli adımı. Burada da işe başlandı. Şu ana kadar çok da büyük bir para harcandı. İlk yaptığımız ihalelerle birlikte toplamda 1 milyar lirayı geçiyor elimizdeki proje. Biz bunu takip edeceğiz ve yapacağız."
Şehirler arasındaki kıyasıya rekabette eğer zamanın ruhunu okuyarak işe devam edilirse şehrin öne çıkacağına işaret eden Özhaseki, bu yapılmaz ve günübirlik, basit işlerle vakit geçirilirse şehre yazık edileceğini vurguladı.
"Burada Niğde'nin tarihi var"
Özhaseki, Bakanlık olarak Niğde'de altyapıya çok büyük destek verdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Üst yapıda da güzel işleri değerli başkanım yapıyor, zaten her işi beraber yapıyoruz. Şimdi de Niğde'yi geleceğe taşıyacak, turizmden istifade etmesini sağlayacak en önemli projenin başındayız. Burada Niğde'nin tarihi var. İnsanlar sadece bu bölgeyi görmek için gelirler. Sonra burada yiyip içerler. Çarşısına gidip biraz alışveriş ederler ve turizmden de Niğde istifade eder. Bu konuda sabırla işe devam edeceğiz, rastgele yapmayacağız, çünkü bir kez yapılıyor. O bir kez yapılan da inşallah onlarca, yüzlerce sene Niğde'nin gururu olarak yaşayacak. Herkes bu bölgeye gelip, burayı görmek isteyecek."
Açıklamasının ardından Özhaseki, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde gençlerle buluştu, Tabal Gastronomi Evi'ni ziyaret etti, Aleaddin Camisi'nde öğle namazını kıldı.
Özhaseki, daha sonra Yeni Çarşı'da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü, bir otelde basına kapalı gerçekleşen AK Parti Teşkilatı ve Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.
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