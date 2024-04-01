31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri çerçevesinde Niğde'nin ilçelerinde oy sayım işlemi tamamlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bor ilçesinde 92 sandıkta ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri ve muhtar seçimi için sandık başına giden seçmen sayısı 24 bin 018 oldu.
Bor Serkan Baran'la Devam Dedi
Kullanılan oylardan 23 bin 184'ü geçerli sayılırken kullanılan oyların 12 bin 673'ünü alan AK Parti Bor Belediye Başkan Adayı Serkan Baran yeniden başkan olarak seçildi.
MHP Bor Belediye Başkan Adayı Sıtkı Erat 7 bin 125 oy, CHP Bor Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçınkaya ise bin 628 oy aldı.
Çiftlik ilçesinde kullanılan 3 bin 379 oydan 3 bin 201'i geçerli sayıldı.
CHP Çiftlik Belediye Başkan Adayı Arif Çakıl kullanılan oyların bin 134'ünü alarak başkan seçilirken MHP adayı İbrahim Tekin bin 20, mevcut başkan AK Parti adayı Serkan Güzel ise bin 8 oy aldı.
Toplam 4 bin 906 seçmenin bulunduğu Ulukışla ilçesinde 4 bin 161 seçmen sandık başına gitti 3 bin 949 oy geçerli sayıldı.
Kullanılan oyların bin 947'sini alan AK Parti Ulukışla Belediye Başkan Adayı Ali Uğurlu yeniden başkan seçildi. CHP adayı Hüseyin Toker bin 807, MHP adayı Murat Aktürk ise 98 oy aldı.
Çamardı ilçesinde ise kullanılan 2 bin 807 oyun 2 bin 694'ü geçerli sayıldı.
AK Parti adayı Ali Pınar kullanılan oyların 953'ünü alarak başkan seçildi. CHP adayı Mustafa Emiroğlu 945, MHP adayı Gabil Demir ise 747 oy aldı.
Altunhisar ilçesinde 2 bin 524 seçmenden 2 bin 524'ü sandık başına gitti 2 bin 524 oy geçerli sayıldı.
AK Parti adayı Neşet Doygun bin 36, MHP adayı Vedat Kirazcı 970, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Taş 45 oy aldı. - NİĞDE
Son Dakika › Politika › Niğde İlçelerinde Yerel Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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