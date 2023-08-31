Nijer askeri rejimi diplomatik dokunulmazlığını kaldırdığı Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi için polise emir verdi

Nijer'in askeri rejimi, polise diplomatik dokunulmazlığını kaldırdığıFransız büyükelçisini sınır dışı etme emri verdi

Nijer'in askeri rejimi, Fransız büyükelçisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırdı ve polise ülkedensınır dışı etme emri verdi.

Nijer'in cumhurbaşkanını bir aydan fazla bir süre önce devirme planları yapan askerler, geçen hafta Fransız Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini emretti. 28 Ağustos'ta süre doldu ve Fransa Itte'yi geri çağırmadı.

Fransa hükümeti, darbecileri ülkenin meşru liderleri olarak tanımadığını söylüyor.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından bu haftaki Associated Press tarafından görülen ve Perşembe günü görülen bir bildiride, Itte'nin "elçilik diplomatik personelinin bir üyesi olarak statüsüne bağlı ayrıcalıklar ve imtiyazlardan artık yararlanmadığı" belirtildi.

Belge, büyükelçinin ailelerinin diplomatik kartlarının ve vizelerinin de iptal edildiğini söylüyor.

Fransa hükümeti Perşembe günü yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Itte ilk olarak Nijer'den ayrılması söylendiğinde, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, elçinin görevinde kalacağını söyledi. Macron, darbe liderlerine karşı sert bir şekilde çıkarken, Fransa'nın, Nijer'in eski sömürge rejimi olmadığını ve ülkenin düşmanı olmadığını ısrar etti.

Demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirdikten sonra, cunta, desteğini artırmak için halk arasında anti-Fransız sentimentini kullandı. İnsanlar, Niamey'in başkentinde ve bazen şehirdeki bir Fransız askeri üssünün önünde, "Aşağı Fransa" diye slogan atıyorlar.

Fransa, Nijer'de 1.500'den fazla askeri personel bulunduruyor ve El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı büyüyen cihatçı isyancıları yenmek için Nijer güvenlik güçleriyle ortak operasyonlar yürütüyordu. Operasyonlar darbeden bu yana durdu ve cihatçı saldırılar artıyor.

Bu ay, isyancılar 17 asker öldürdü ve yaklaşık 24 kişiyi yaraladı. Bu, Nijer ordusuna karşı altı aydan bu yana ilk büyük saldırı.

Cunta, diğer Batı Afrika ülkelerinin Bazoum'u serbest bırakmaları ve iade etmeleri çağrılarını görmezden gelirken, bölgesel gerilimler de artıyor. Bu, askeri güç tehdidi altında bile.