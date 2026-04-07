Nijer Savunma Bakanı Ankara\'da

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrasında her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Bakanlar Yaşar Güler ve Salifou Mody, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokol'ü imzaladı" denildi.