Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim kampanyası çerçevesinde Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiklerinde ilk işin mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek olacağını belirten Özdemir, kentin marka değerini daha da artırmak için çalışacaklarını söyledi.
Nilüfer'in merkez ve kırsal mahallelerini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bir yandan halkın talep ve önerilerini dinlerken diğer bir yandan da Nilüfer'e yeni bir vizyon kazandıracak yönetim anlayışı ve projelerini paylaşıyor. Özdemir'in seçim çalışmalarının adresi bu kez, Kültür Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi oldu. Mahalle ziyaretlerine Kültür Mahallesi Muhtarı Keziban Pehlivan ile başlayan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, mahalle hakkında detaylı bilgi aldı. Göreve geldiklerinde Nilüfer'in bütçesinden her mahallenin eşit bir şekilde faydalanacağını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının da en kısa süre içinde gidereceklerini söyledi. Özdemir, "Nilüfer'i ortak akılla yöneteceğimizi her zaman, her yerde söylüyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle komitelerinin uygun bulmadığı bir şeyi yapmamız mümkün değil. 'Ben yaptım, oldu' anlayışı olmayacak. Kamu yararını münazara edip, değerlendirerek ortak bir karar alarak uygulayacağız. Bu kentin çıkarları için çalışacağız. Amaç, eğer kentin çıkarıysa, anlaşamayacağımız bir konu zaten olamaz. Mahallelerin öncelikli sorunlarını gidererek, diğer bir yandan da bu kentin marka değerini daha da artırmak için çalışacağız. Nilüfer, problem üreten değil, problem çözen bir kent. Hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkararak, bu kentin kültür-sanatını, sosyal ve yeşil alanlarını artıracağız. Nilüfer'in rantından Nilüferliler yararlanacak" diye konuştu. Kültür Mahallesi'nde pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları da ziyaret eden Özdemir, yerel seçimlerde destek istedi. Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 29 Ekim Mahallesi'ne de giderek, bölge esnafını ziyaret etti. - BURSA
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Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta zaferlerini ilan edeceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.
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