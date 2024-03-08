Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

08.03.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim kampanyası çerçevesinde Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiklerinde ilk işin mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek olacağını belirten Özdemir, kentin marka değerini daha da artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Nilüfer'in merkez ve kırsal mahallelerini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bir yandan halkın talep ve önerilerini dinlerken diğer bir yandan da Nilüfer'e yeni bir vizyon kazandıracak yönetim anlayışı ve projelerini paylaşıyor. Özdemir'in seçim çalışmalarının adresi bu kez, Kültür Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi oldu. Mahalle ziyaretlerine Kültür Mahallesi Muhtarı Keziban Pehlivan ile başlayan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, mahalle hakkında detaylı bilgi aldı. Göreve geldiklerinde Nilüfer'in bütçesinden her mahallenin eşit bir şekilde faydalanacağını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının da en kısa süre içinde gidereceklerini söyledi. Özdemir, "Nilüfer'i ortak akılla yöneteceğimizi her zaman, her yerde söylüyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle komitelerinin uygun bulmadığı bir şeyi yapmamız mümkün değil. 'Ben yaptım, oldu' anlayışı olmayacak. Kamu yararını münazara edip, değerlendirerek ortak bir karar alarak uygulayacağız. Bu kentin çıkarları için çalışacağız. Amaç, eğer kentin çıkarıysa, anlaşamayacağımız bir konu zaten olamaz. Mahallelerin öncelikli sorunlarını gidererek, diğer bir yandan da bu kentin marka değerini daha da artırmak için çalışacağız. Nilüfer, problem üreten değil, problem çözen bir kent. Hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkararak, bu kentin kültür-sanatını, sosyal ve yeşil alanlarını artıracağız. Nilüfer'in rantından Nilüferliler yararlanacak" diye konuştu. Kültür Mahallesi'nde pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları da ziyaret eden Özdemir, yerel seçimlerde destek istedi. Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 29 Ekim Mahallesi'ne de giderek, bölge esnafını ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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